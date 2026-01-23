CSIF denuncia el paro de las negociaciones del anexo laboral en la Policía Local de Salou

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), junto con el resto de la representación sindical de la Policía Local de Salou, denuncia la parálisis total en la negociación del anexo laboral, el incumplimiento sistemático de determinados derechos recogidos a la legislación vigente y la inacción del gobierno municipal ante una situación «inaceptable».

Durante más de un año, las reuniones para actualizar el anexo laboral no han producido ningún avance real. La Valoración de los Puestos de Trabajo (VLT), realizada por una empresa externa, constató que la nocturnidad se tenía que negociar al margen de este proceso, evidenciando que esta retribución histórica no se estaba abonando correctamente.

Con el objetivo de desbloquear la situación, se pactó el pago de la nocturnidad con efectos desde el 1 de enero de 2026, acuerdo avalado por la Mesa General y por la representación sindical. Sin embargo, este compromiso fue rechazado y se retrasó la aplicación hasta julio de 2026, una decisión que ha generado un profundo malestar y frustración entre los agentes.

Según explican en un comunicado, la situación se agrava con el incumplimiento reiterado de las condiciones laborales, el deterioro del clima de trabajo y la huida constante de efectivos hacia otros cuerpos policiales, poniendo en riesgo tanto la plantilla como la calidad del servicio a la ciudadanía.

El 8 de enero de 2026, CSIF entregó al alcalde de Salou, Pere Granados (PSC), un documento detallado con todas las deficiencias, solicitando una reunión urgente antes del primer pleno municipal del año. Según explican, desde el ayuntamiento los emplazan a celebrarla después de la Fiesta Mayor del Coso Blanco, cosa que ven «inaceptable».

CSIF mantiene su disposición al diálogo, pero advierte que, si no se producen soluciones inmediatas, no dudará a impulsar nuevas medidas de presión para defender los derechos de los trabajadores de la Policía Local de Salou.