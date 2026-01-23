Antoni Mas, Nani Nolla y la forja de un símbolo en Vila-seca

A la izquierda, una de las fotografías que se muestran en la exposición. Al lado, Nani Nolla, este miércoles, en la Sala Kies del Castell.Nani Nolla / Gerard Martí



En enero de 2019 Vila-seca presentaba al mundo el Cavall Alat, un elemento que se incorporaba al Seguici local homenajeando la tradición campesina y ecuestre del municipio. La figura, realizada en acero inoxidable, es una pieza de 2,40 metros de altura con patas, cola, cabeza, boca y orejas articuladas. Su artífice es Antoni Mas, herrero y escultor local, que imaginó, diseñó y construyó el caballo en su taller de la calle Comte de Sicart de Vila-seca.

Todo este trabajo fue observado y retratado por la fotógrafa Nani Nolla, que desde el pasado jueves expone una selección de este material en la Sala Kies del Castell de Vila-seca. «De cerca del millar de fotos que teníamos, hemos hecho una selección de unas cuarenta y cinco fotografías, pero hemos descartado muchas que nos han hecho romper el alma», admite Nani.

Aun así, la selección final es un compendio preciso y completo de todo el proceso de construcción del Cavall, desde los primeros bocetos sobre papel hasta la presentación durante la Festa Major d’Hivern. «Mi madre era modista y, de alguna manera, la forma de trabajar de Antoni me la recordó mucho, porque igual que ella hacía un patrón, lo cortaba y lo cosía, él seguía un proceso parecido, haciendo el boceto, cortando y soldando el acero», explica Nani.

«El Cavall Alat de Antoni Mas es una obra de ingeniería increíble», afirma la autora. Así lo ha recogido y mostrado en las fotografías, que abarcan desde el detalle hasta la panorámica, recogiendo también momentos de emoción, como la imagen que muestra el rostro de absoluta felicidad de Mas la noche de la presentación del Cavall.

El artista del hierro aparece de manera constante en las fotografías, pero de forma indirecta: ahora las manos, ahora el rostro, ahora la espalda… y siempre trabajando. «Pocas veces se colocaba para las fotos. Me decía: tú ve haciendo, y si en algún momento ves que tengo que parar, me lo dices», recuerda Nani. La única instantánea en la que Mas posó de manera consciente fue la que la fotógrafa denomina Tu em vas crear, en la que se ve al herrero plantado bajo el Cavall en una posición en la que parece que ambos se estén mirando a los ojos.

Nani asegura que este trabajo ha sido un reto profesional para ella, al mismo tiempo que le ha permitido profundizar en la figura de Antoni Mas. «Él iba trabajando y, de vez en cuando, se detenía y me explicaba alguna de sus historias». También le ha servido para constatar lo querido que es el herrero en el municipio: «Como trabaja con la persiana levantada, entraba uno, luego otro… Hubo días en los que tuvimos que bajarla, porque era un continuo ir y venir de gente. Su taller es un centro de vida».

La exposición De la ferralla al vol: la creació del Cavall Alat se podrá visitar hasta el 29 de marzo en la Sala Kies, las antiguas caballerizas del Castell. La entrada es gratuita.