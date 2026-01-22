Santa Rosalia vuelve a escena para hacer pueblo

Torredembarra quiere volver a mirarse en el espejo de su propia historia a través del teatro. La Associació Cultural Torrenca La Sínia y la Coordinadora Teatral El Nus Escènic han abierto un llamamiento público para crear desde cero un montaje participativo basado en Santa Rosalia, Quan la por es feu pregària, un drama histórico en tres actos escrito por Jordi Guasch. El proyecto busca actores y actrices de todas las edades, pero también personas dispuestas a implicarse en el equipo técnico y artístico, desde la escenografía hasta el sonido, la iluminación o el vestuario.

El primer encuentro informativo tendrá lugar este viernes 23 de enero, a las seis de la tarde, en la calle Onze de Setembre, 3. Será el primer paso para empezar a configurar un grupo estable de teatro amateur con raíces en el municipio y con vocación de continuidad. «Es un proyecto que empezamos de cero, abierto al pueblo, y que tiene que crecer con la gente que se implique», explica Jordi Guasch, presidente de la Associació Cultural Torrenca La Sínia.

La obra recrea el episodio legendario vinculado a la llegada de Santa Rosalia como patrona de Torredembarra después de un brote de peste que, según la tradición oral, afectó al municipio en el siglo XVII. «Este año se cumplirían 375 años de aquellos hechos, que marcan el momento en que Torredembarra adopta a Santa Rosalia como patrona», señala Guasch. La leyenda habla de una aparición a una vecina de la calle Ample, la niña Mora, que condujo a la recuperación del cuadro de la santa en Tarragona y a la posterior procesión que, simbólicamente, habría hecho desaparecer la peste, marcando el inicio de una nueva etapa para la villa.

Teatro para hacer comunidad

Más allá de la recreación histórica, el proyecto tiene una clara voluntad social y cultural. «Santa Rosalia ha sido siempre un punto de unión del pueblo. Todavía hoy, las fiestas mayores siguen siendo un motor de comunidad», apunta al presidente de la entidad. En un municipio que ha crecido muy demográficamente en las últimas décadas, el objetivo es reforzar el sentimiento de pertenencia y transmitir el episodio a las nuevas generaciones.

Para sacar adelante el montaje, la organización ha incorporado la directora y pedagoga teatral Vivian Segurana, que asumirá la dirección artística del proyecto. La obra, inspirada en el teatro hagiográfico barroco, tendrá una duración aproximada de una hora y media, aunque el planteamiento escénico final se definirá colectivamente con el grupo. Aunque el horizonte ideal sería estrenar la obra en julio, coincidiendo con la festividad de Santa Rosalia, la organización prefiere no fijar plazos rígidos. «Dependemos de la respuesta del pueblo y del compromiso de la gente, pero la voluntad es clara: hacerlo realidad y consolidarlo como un espectáculo torrenc», afirma Guasch. El llamamiento está abierto a todo el mundo y las personas interesadas pueden asistir al encuentro del viernes o contactar con la organización a través del correo info@actlasinia.cat.