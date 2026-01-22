Santa Rosalía vuelve a escena para hacer pueblo

Imagen de archivo de las fiestas del Cuadro de Santa Rosalía. Entidades lanzan una convocatoria para crear un grupo estable de teatro amateur y recuperar la leyenda. Tjerk van der Meulen

Torredembarra quiere volver a mirarse en el espejo de su propia historia a través de la escena. La Asociación Cultural Torrenca La Sínia y la Coordinadora teatral El Nus Escènic han abierto una convocatoria pública para crear desde cero un montaje teatral participativo basado en Santa Rosalia, quan la por es feu pregària, un drama histórico en tres actos escrito por Jordi Guasch. El proyecto busca actores y actrices de todas las edades, pero también personas dispuestas a implicarse en el equipo técnico y artístico, desde la escenografía hasta el sonido, la iluminación o el vestuario.

El primer encuentro informativo tendrá lugar este viernes 23 de enero, a las seis de la tarde, en la calle Onze de Setembre, 3. Será el primer paso para empezar a configurar un grupo estable de teatro amateur con raíces en el municipio. «Es un proyecto que empezamos desde cero, abierto al pueblo, y que debe crecer con la gente que se implique», explica Guasch, presidente de La Sínia.

Una leyenda que forma parte de la identidad torrense



La obra recrea el episodio legendario vinculado a la llegada de Santa Rosalía como patrona de Torredembarra tras un brote de peste que, según la tradición oral, afectó al municipio en el siglo XVII. «Este año se cumplirían 375 años de aquellos hechos, que marcan el momento en el que Torredembarra adopta a Santa Rosalía como patrona», explica Guasch.

La leyenda habla de una aparición a una vecina de la calle Ample, la niña Mora, que condujo a la recuperación del cuadro de la santa en Tarragona y a la posterior procesión que, simbólicamente, habría hecho desaparecer la peste. «Es una leyenda, pero también hay elementos documentados, como la existencia real del comerciante Serrahima —en cuya casa se encuentra la imagen de la virgen—», señala el presidente de la entidad, que ha investigado el contexto histórico del relato.

El teatro como herramienta de cohesión



Más allá de la recreación histórica, el proyecto tiene una clara voluntad comunitaria. «Santa Rosalía ha sido siempre un punto de unión del pueblo. Aún hoy, las fiestas mayores siguen siendo un motor de comunidad», apunta Guasch. En un municipio que ha crecido mucho demográficamente, el objetivo es reforzar el sentimiento de pertenencia y transmitir este episodio a las nuevas generaciones.

Para sacar adelante el montaje, la organización ha incorporado a la directora y pedagoga teatral Vivian Segurana, que asumirá la dirección artística del proyecto. La obra, inspirada en el teatro hagiográfico barroco, tendrá una duración aproximada de una hora y media, aunque el planteamiento escénico final se definirá de forma colectiva con el grupo.

Mirando al futuro

Aunque el horizonte ideal sería estrenar la obra este mes de julio, coincidiendo con la festividad de Santa Rosalía, la organización prefiere no fijar plazos rígidos. «Dependemos de la respuesta del pueblo y del compromiso de la gente, pero la voluntad es clara: hacerlo realidad y consolidarlo como un espectáculo propio de Torredembarra», afirma Guasch.

La convocatoria está abierta a todo el mundo, con o sin experiencia teatral. Las personas interesadas pueden asistir directamente al encuentro de este viernes o contactar con la organización a través del correo electrónico info@actlasinia.cat.