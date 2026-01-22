Nace Salou Sport para reforzar su liderazgo deportivo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Salou impulsa una nueva etapa en su apuesta por el deporte con la creación de Salou Sport, una marca que nace para ordenar, potenciar y proyectar la oferta deportiva del municipio. La iniciativa, liderada por el Ayuntamiento a través del Patronato Municipal de Turismo, combina una identidad renovada, acciones de promoción exterior y un calendario estable de acontecimientos para situar Salou como una destinación deportiva de referencia al Mediterráneo y a escala internacional.

Esta renovación incluye un nuevo logotipo, una imagen moderna y la puesta en marcha del portal www.salousport.com, así como un nuevo canal de Instagram, con el objetivo de hacer más visible la oferta deportiva de Salou y conectarla con deportistas, clubs y visitantes.

Uno de los elementos clave para la ciudadanía es la fuerte apuesta por la actividad deportiva durante todo el año. Salou acoge más de 200 actos deportivos anuales, una cifra que contribuye decisivamente a la desestacionalización turística y genera movimiento económico fuera de la temporada alta. El calendario deportivo incluye citas destacadas como la 10K Salou, la Challenge Salou Triatló, la Cycling Mussara Salou, la Costa Daurada Basket Lagar, campeonatos de windsurf, torneos de pádel, competiciones internacionales y numerosos stages deportivos.

Esta programación convierte Salou en sede habitual de grandes acontecimientos que llenan hoteles, restaurantes y comercios, a la vez que proyectan la imagen del municipio por todas partes. En paralelo, Salou ha estado presente en ferias y acciones promocionales como Fitur Sports, congresos especializados, famtrips internacionales e iniciativas conjuntas con la Costa Daurada, reforzando su visibilidad como destinación deportiva.

La estrategia también prevé mejorar y actualizar los productos de cycling y running, aprovechando el entorno natural y las infraestructuras del municipio, así como seguir dando apoyo a los clubs locales y al talento deportivo de Salou.