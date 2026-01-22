El derribo de la antigua cooperativa de Roda de Berà empezará el próximo martes

El próximo martes 27 de enero se iniciarán las obras de derribo del edificio de la antigua cooperativa agrícola de Roda de Berà (Tarragonès). El 4 de octubre de 2023 se produjo un derrumbe parcial de la cubierta del inmueble y el ayuntamiento del municipio adquirió el edificio para derribarlo.

Los trabajos empezarán con la retirada controlada de los elementos con amianto ejecutados por una empresa especializada, y con el derribo total de la estructura. Una vez finalizadas estas obras, otra empresa se encargará de la adecuación del solar como zona de aparcamiento. Serán plazas de aparcamiento gratuito.