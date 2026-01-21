Vila-seca, escenario de uno de los accidentes ferroviarios más graves de los últimos años en Cataluña

Vila-seca vivió el año 2022 uno de los accidentes ferroviarios más relevantes de la última década en Cataluña. Un choque frontal entre un tren de pasajeros y un convoy de mercancías provocó un balance de seis personas heridas graves, dieciséis leves y siete contusionadas, en un incidente que generó una fuerte conmoción en el territorio.

Según la investigación del Ministerio de Transportes, el accidente fue consecuencia de una falta de ajuste de los frenos después de una operación de mantenimiento calificada de “extraordinaria”. Este error técnico acabó desencadenando la colisión entre los dos trenes en el entorno ferroviario del municipio.

El caso de Vila-seca forma parte del conjunto de accidentes graves que han afectado a la red ferroviaria catalana los últimos años y que han puesto el foco en la importancia del mantenimiento, la seguridad y el control de los sistemas ferroviarios, especialmente en tramos con circulación mixta de pasajeros y mercancías.

Aunque no registró víctimas mortales, el siniestro de Vila-seca sigue siendo uno de los episodios más graves por el número de heridos y por las conclusiones técnicas que derivaron.