El Morell amplía la videovigilancia con 23 nuevas cámaras

El Ayuntamiento del Morell refuerza la seguridad del municipio con la instalación de 23 nuevas cámaras de videovigilancia y la modernización de cuatro dispositivos obsoletos, sumando un total de 31 puestos de control distribuidos en zonas clave como escuelas, polideportivos y plazas públicas, gracias a una inversión de 137.788,75 euros.

Esta ampliación incluirá la incorporación de dispositivos en zonas clave, como las entradas y salidas de los centros educativos (la escuela Ventura Gassol y el INS El Morell), el complejo deportivo (pasaje del Deporte y acceso al campo de fútbol) y áreas de concentración pública, como la plaza del Estatuto y la plaza de la Fábrica. Asimismo, se prevé la sustitución de cuatro cámaras obsoletas situadas en el edificio del Ayuntamiento (Castillo de los Montoliu), con el fin de modernizar los equipos existentes y mejorar el rendimiento.

El alcalde del municipio, Eloi Calbet, destaca «la voluntad del Ayuntamiento de seguir trabajando por un municipio más seguro y con una mejor convivencia, poniendo herramientas al servicio de la prevención y el civismo, siempre con pleno con respecto a la normativa vigente».

Las nuevas cámaras, tal como explica el concejal de Vía pública del Ayuntamiento del Morell, Josep M. Español, «son de alta definición e incorporan tecnología avanzada que permite mejorar la calidad de las imágenes y la fiabilidad del sistema, hecho que supone un paso adelante en la gestión de la seguridad municipal». Así, dispondrán de una resolución mínima de 8 MPx y contarán con prestaciones como iluminación infrarroja de hasta 60 metros, protección antivandálica IK10 y certificación IP67, lo cual garantiza una alta calidad de imagen y más durabilidad.

El consistorio prevé que esta actuación sea un primer paso y mantiene la voluntad de seguir ampliando el sistema de videovigilancia en el futuro, con la incorporación de nuevas cámaras en puntos estratégicos del municipio, para adaptarse a las necesidades cambiantes del pueblo.