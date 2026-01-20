URBANISMO
El Ayuntamiento del Morell da luz verde al nuevo ‘skatepark’ municipal
El nuevo equipamiento se ubicará en la zona deportiva
El Ayuntamiento del Morell ha aprobado el proyecto para crear un skatepark municipal en la zona deportiva, un nuevo equipamiento pensado para la práctica del monopatín, los patines y otros deportes urbanos. El alcalde, Eloi Calbet, ha destacado que el proyecto responde «a una demanda real y sostenida de la juventud» y apuesta por «un espacio moderno, seguro y de calidad, concebido para tener una larga duración».
El parque se ubicará al lado del pabellón y de las pistas de pádel, transformando un espacio infrautilizado en un nuevo punto de actividad y encuentro, y se ha diseñado con criterios de integración urbana, sin edificaciones y respetando la vegetación existente. La concejala de Deportes, Mònica Casas, ha remarcado que el nuevo equipamiento fomentará los hábitos saludables y el deporte al aire libre, reforzando la imagen del Morell como un municipio activo y moderno.
El skatepark dispondrá de una pista de hormigón patinable de 272 m² de modalidad street, con rampas, aceras, cajones, raíles, pirámides y quarters, y estará adaptado tanto a usuarios principiantes como avanzados. El espacio quedará delimitado y sólo será accesible durante el horario de apertura del pabellón. El proyecto prevé la construcción de los obstáculos con materiales como hormigón deslizado, acero galvanizado y granito, así como un tratamiento antigrafiti, e incluye medidas de seguridad para garantizar una convivencia adecuada.