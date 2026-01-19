Se ha hecho viral: Un grupo de amigos intenta recuperar una mítica discoteca de Torredembarra

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Un grupo de amigos ha iniciado la reforma del antiguo local de las discotecas Long Play i Bedroom de Torredembarra con el objetivo de recuperarlo y darle nueva vida. Los primeros trabajos, centrados en la fachada y el exterior del local, ya han empezado, y los impulsores comparten el proceso en TikTok, donde los vídeos se han hecho virales.

En estos clips, se muestran los lavabos, que continúan establos, y las escaleras que llevan a la terraza, espacio amplio con muy potencial para nuevas ideas de reforma. También se destaca que, aunque el local está bien equipado y dispone de buenas dimensiones para montar actividades, la reforma será intensa y requerirá mucha dedicación.

Uno de los mensajes que acompaña los vídeos dice: «A muchas personas le vendrán recuerdos viendo este vídeo, que próximamente volverán a vivir,» haciendo referencia a los tiempos dorados de la discoteca. Los comentarios de los seguidores también han aportado ideas, especialmente sobre la música, ya que muchos piden que se vuelva a escuchar los éxitos de antes y no la música actual.

Los impulsores animan a seguir participando y a dejar sugerencias para la futura reapertura a los comentarios de los vídeos, con la intención de convertir este proyecto en una experiencia comunitaria y recordada para todos.