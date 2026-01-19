Els Pallaresos y el Catllar se adhieren a la asociación por el Impulso Metropolitano del Camp de Tarragona

Los ayuntamientos de los Pallaresos y del Catllar se han adherido a la asociación por el Impulso del Camp de Tarragona. La alcaldesa de los Pallareses, Maria Grau, ha asegurado que representa una «oportunidad estratégica» para el municipio. «Nos permite sumar esfuerzos con otras administraciones, mancomunar servicios y optimizar recursos, hecho que se traduce en una gestión más eficiente y sostenible», ha afirmado a través de un comunicado.

Por parte del Catllar, la alcaldesa Alba López, ha comentado que es «importando» formar parte de este espacio «para poder participar en el debate y la toma de decisiones sobre cuestiones clave como la movilidad, el transporte público o la vivienda».

Desde la asociación han valorado «positivamente» las incorporaciones, ya que «contribuye a consolidar una estructura metropolitana más amplia, representativa y capaz de dar respuesta a los retos compartidos del territorio».