Suspendidos los Tres Tombs de Vila-seca a causa de la lluvia

Cartel que ha colgado el Ayuntamiento de Vila-seca en sus redes para anunciar la cancelación de los Tres TombsAyuntamiento de Vila-seca

Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

La lluvia intensa registrada durante la noche y la madrugada de este viernes ha obligado a suspender algunos de los actos previstos dentro de la Fiesta Mayor de Invierno de Vila-seca, que se celebra con motivo de Sant Antoni, patrón del municipio.

El Ayuntamiento ha informado a primera hora de la mañana que los Tres Tombs habían quedado suspendidos, así como también la Carrera de Payasos y Payasas. No han sido estos los únicos actos que no se han podido llevar a cabo este sábado. Tampoco se han podido celebrar otras actividades programadas a primera hora, como la Canonada Matinera ni el torneo social de petanca en el Parque de la Estación.

A pesar de estas suspensiones, algunos actos del programa continúan pendientes de confirmación. La Noche del Fuego, organizada por el Ball de Diables de Vila-seca, está prevista para este sábado a partir de las 18.30 horas, a la espera de cómo evolucione la situación meteorológica.En este sentido, el consistorio recomienda seguir sus redes sociales para estar al corriente de posibles cambios o nuevas cancelaciones en función de la evolución meteorológica.

Con respecto al acto central de la Fiesta Mayor de Invierno, las carreras de caballos del Cos de Sant Antoni, programadas para el domingo, de momento se mantienen. La decisión definitiva, pero se tomará el mismo domingo por la mañana después de evaluar las condiciones de la pista.