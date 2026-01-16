Vila-seca y las entidades de defensa del transporte reclaman al Ministerio desencalle la intermodal

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Vila-seca acogió el jueves por la noche una reunión de trabajo con representantes de la plataforma Dignitat a les Vies y de la asociación para la Promoción del Transporte Público (la PTP), centrada en el futuro de la estación intermodal y en la necesidad de que el Ministerio de Transportes dé respuesta, cuanto antes mejor, a las alegaciones presentadas.

En el encuentro participaron el alcalde de Vila-seca, Pere Segura; la concejala de Servicios en el territorio, Cristina Cid; el concejal de Movilidad, David Rodríguez; así como Anna Gómez y Adrià Alló, en representación de Dignitat a les Vies, y Adrià Ramírez, de la PTP.

Durante la reunión se constató un amplio consenso a la hora de reafirmar que la estación intermodal de Vila-seca es la ubicación idónea y una oportunidad histórica que el territorio no se puede permitir dejar escapar. Todos los participantes subrayaron la necesidad que el Ministerio resuelva con urgencia las alegaciones pendientes y apruebe definitivamente el estudio informativo, como paso imprescindible para desbloquear un proyecto estratégico que interconectará Rodalies, Corredor Mediterráneo y el TramCamp en el epicentro entre Tarragona, Reus, Cambrils, Salou y Vila-seca, mejorando la movilidad interna, del Camp de Tarragona y su conexión con el resto del país.

En este sentido, se puso de manifiesto que el eje central del proyecto tienen que ser las personas usuarias del tren, garantizando un servicio eficiente, fiable y pensado para las necesidades reales de movilidad cotidiana.

Al mismo tiempo, se remarcó que otras cuestiones que el Ministerio mantiene «en estudio», como la salida de las mercancías del Port de Tarragona y el un paso alternativo de las mercancías por el Camp de Tarragona, pueden encontrar perfectamente una solución compatible a medio y largo plazo con la intermodal satisfaciendo el conjunto del territorio y mejorando la capacidad global del servicio ferroviario.

El Ayuntamiento de Vila-seca y las plataformas Dignitat a les Vies y la PTP reiteraron su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada para defender los intereses del territorio y garantizar que las decisiones en materia ferroviaria se tomen con responsabilidad, visión de futuro y poniendo siempre a las personas usuarias del tren en el centro.