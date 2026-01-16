Salen a la luz más detalles sobre el tiroteo entre dos coches en la N-340, en Vila-seca

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Una semana después del tiroteo, que hubo el viernes pasado al mediodía, entre dos coches en la N-340 en Vila-seca, se han conocido más detalles. En este, un vehículo estaría persiguiendo otro con el fin de herir a uno de sus ocupantes.

Durante la persecución, el segundo vehículo intentó esquivar los tiros y perdió el control chocando contra una señal cuando intentaba incorporarse a la A-7 en sentido Cambrils. Todos los tiros impactaron contra el vehículo.

Como consecuencia, uno de los ocupantes del vehículo resultó herido y se encuentra hospitalizado, aunque no ha transcendido su pronóstico. Mientras que el conductor de 25 años, que salió ileso, ha sido detenido por un presunto delito contra la salud pública y por conducir sin haber obtenido nunca el carné.

Los ocupantes del vehículo desde el que se realizaron los tiros no han sido detenidos todavía. Los Mossos d'Esquadra tienen una investigación abierta para aclarar los hechos y para identificar el resto de implicados. Todo apunta que el incidente está relacionado con el narcotráfico.