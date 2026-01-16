Detenida después de encontrarla en el suelo inconsciente en una zona de trasteros en Roda

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de la Policía Local de Roda de Berà detuvieron el jueves por la mañana a una vecina de Roda de Berà, de 27 años, como presunta autora de un delito contra la salud pública.

Entorno las 9:20 de la mañana el responsable de la gestión de los trasteros y el aparcamiento de una comunidad vecinal del municipio llamó a las dependencias policiales alertando de la localización de una mujer extendida a tierra y aparentemente inconsciente en el interior. Esta persona, por seguridad, cerró el acceso y permaneció en el interior hasta la llegada de los agentes.

Una primera patrulla se desplazó hasta el lugar de los hechos y ante las comprobaciones iniciales y los indicios detectados, para reforzar el dispositivo, pidió apoyo a una segunda patrulla de intervención.

Durante la inspección en la zona de trasteros, los agentes observaron elementos compatibles con un uso reiterado del espacio para el consumo de drogas y estupefacientes. La intervención permitió localizar sustancias escondidas en varios trasteros: aproximadamente 175 gramos de marihuana, un envoltorio de sustancia compatible con cocaína y aproximadamente 730 gramos de una sustancia en polvo de color blanco, pendiente del correspondiente análisis. Parte del cáñamo se encontraba en bolsas precintadas, algunas de ellas en un formato compatible con una posible venta o distribución.

Ante estos indicios, y después de que una de las personas relacionadas con la intervención reconociera la propiedad de las sustancias, la Policía Local procedió a la detención de D.D.B.R como presunta autora de un delito contra la salud pública.