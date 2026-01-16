El cementerio de Salou construirá 45 nichos a causa de la alta necesidad

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Salou ha anunciado la licitación para contratar la construcción de 45 nuevos nichos en el Cementerio Municipal. El proyecto nace fruto de la necesidad del consistorio por la alta demanda de nichos individuales, y permitirá el adjudicación de más parcelas en el recinto municipal.

La propuesta se prevé ejecutar en un plazo de tres meses, una vez se adjudiquen los trabajos. Representará la renovación y construcción de un séptimo módulo en las instalaciones, de tres pisos de altura, que acumularán una quincena de nichos cada uno. Los trabajos tendrán un presupuesto total previsto de 371.900 euros, financiado por el mismo Ayuntamiento de Salou.

En el caso de este nuevo módulo, no habrá nichos dobles para cubrir la gran necesidad de parcelas individuales que tiene la localidad actualmente. La parte afectada por las obras estará en la esquina del camino de Cambrils con el camino de las Escomes, donde se ejecutarán los movimientos del suelo y las obras pertinentes.

De acuerdo con el informe del consistorio, los materiales dispuestos, así como el sistema constructivo, tratarán de adecuar el coste de ejecución con el bajo coste de mantenimiento, utilizando materiales como el galvanizado, corte y piedra de la Sénia. El proyecto prevé ampliar la infraestructura del Cementerio Municipal, manteniendo el diseño existente para cubrir las principales necesidades.