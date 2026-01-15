Pere Segura: La Fiesta Mayor de Invierno nos une con nuestro pasado agrícola; y esta mirada campesina todavía perdura»

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

La Fiesta Mayor de Vila-seca se celebra en pleno invierno, lejos del estallido del verano. ¿Qué la hace especial?

El hecho de que sea en invierno nos une directamente con la idiosincrasia de nuestro pueblo. Vila-seca tiene raíces agrícolas, y tradicionalmente las fiestas se programaban cuando la tierra descansaba, después de la cosecha. Era el momento en que la gente tenía tiempo para celebrar. Esta mirada campesina todavía perdura, y es lo que hace diferente nuestra Fiesta Mayor de Invierno. Además, en una época del año en que aparentemente hay menos actividad, nosotros apostamos por la cultura, la música, los espectáculos y los encuentros. Eso reequilibra la oferta festiva del territorio, que en verano es muy intensa por todo el Camp de Tarragona. Celebrar en invierno nos singulariza».

Define a menudo esta fiesta como una celebración de la comunidad. ¿Cómo se traduce eso en el programa de actos?

«La fiesta es una excusa para reencontrarnos. Es tiempo para compartir actividades, conciertos, espectáculos de humor, comidas y encuentros con amigos y familia. Durante estos días, la gente queda, se llama, reserva mesas... Todo para encontrar espacios de convivencia. Esta es la esencia: una fiesta que refuerza los vínculos comunitarios».

La fiesta se ha iniciado con el estreno de los Bailes hablados del Esbart Dansaire Ramon de Olzina, que este año celebra 50 años. ¿Qué papel ha tenido esta entidad en la cultura local?

«Cincuenta años son palabras mayores. Una entidad que llega a este hito ha superado momentos buenos y malos, y eso demuestra fortaleza y compromiso. El Esbart Dansaire vive actualmente una etapa de gran vitalidad, con mucha participación, gracias al trabajo de todas las personas que forman parte y de la junta actual. Han sabido mantener viva la tradición y la cultura popular en un tiempo en que no siempre es fácil».

También se inaugura una exposición fotográfica sobre el trabajo de Antoni Mas, el herrero del pueblo, con el Cavall Alat. ¿Quiere ser un homenaje a una de las figuras primordiales del municipio?

«Sí. Desde el gobierno municipal creemos que todas las personas que hacen aportaciones relevantes a Vila-seca tienen que ser reconocidas. Antoni Mas es una figura muy querida. Ha dignificado su oficio de herrero incorporando una mirada artística, cultural y tradicional. En esta etapa de su vida merecía una retrospectiva, y esta exposición es una mirada merecida de su trayectoria vital y profesional».

El pregonero de este año es Pep Llinàs. ¿Por qué lo habéis escogido?

«Los pregoneros tienen que tener una vinculación con el municipio. En el caso de Pep Llinàs, su reciente reconocimiento con la Medalla de Oro Nacional de Arquitectura pone la guinda a una trayectoria profesional admirable. Además, en Vila-seca ha tenido un papel destacado en proyectos de transformación urbana y en edificios tan emblemáticos como la Biblioteca Municipal y el Ayuntamiento. Es una figura referente a que representa talento y compromiso con el pueblo».

¿Finalmente, qué valores transmite la Fiesta Mayor de Invierno a las nuevas generaciones de vilasecanos?

«Sobre todo, la mirada a los orígenes. Si la Fiesta Mayor de Verano es más mediterránea y abierta a valores universales, la de Invierno es más introspectiva, más vinculada al pasado y a la cultura tradicional. Actividades como los Tres Tombs o la carrera de Sant Antoni recuerdan el tiempo en que cada casa tenía animales de trabajo y la vida giraba en torno a la tierra. Es una manera de mantener vivo el origen campesino de Vila-seca y transmitirlo a las nuevas generaciones».