Altafulla pone en marcha los radares de velocidad para reforzar la seguridad vial

El Ayuntamiento de Altafulla activará el próximo 19 de enero los dos radares de control de velocidad instalados recientemente en el municipio, una medida que se integra en el despliegue de nuevos equipos de seguridad ciudadana.

Los dispositivos de control de velocidad están ubicados en la calle Marquès de Tamarit, en dirección a Torredembarra, y en la Ronda de Altafulla, cerca del cruce con la calle de la Cadernera. A partir de la fecha indicada, los radares entrarán plenamente en servicio con el objetivo de reducir el exceso de velocidad, prevenir accidentes y pacificar el tráfico en dos puntos especialmente sensibles del municipio, tanto por el volumen de vehículos como por la convivencia con peatones y ciclistas.

La Ronda de Altafulla atraviesa una zona residencial con una presencia constante de familias y peatones y forma parte del recorrido escolar, hecho que refuerza la necesidad de implementar medidas específicas para garantizar una movilidad segura en este ámbito.

La activación de estos sistemas se enmarca dentro de una estrategia global de mejora de la movilidad segura y sostenible, especialmente relevante en vías con un uso intensivo durante los meses de mayor afluencia turística. La calle Marquès de Tamarit, antigua N-340, es un eje viario clave que registra un elevado flujo de tráfico y que, durante la fase de pruebas del radar, ha contabilizado más de 15.000 vehículos.

Desde el inicio de la instalación, se han contabilizado un total de 21.845 registros de exceso de velocidad, de los cuales 1.590 han superado los 51 km/h, hecho que representa un 7% del total sancionable.

En este sentido, el coalcalde de Altafulla, Jordi Molinera, ha señalado que «mayoritariamente los datos nos marcan que el comportamiento delante del volante ha sido bueno», a pesar de remarcar la importancia de disponer de estas herramientas para corregir conductos de riesgo puntuales.

De manera paralela, el consistorio desplegará nuevos equipos tecnológicos orientados a la seguridad ciudadana, que permitirán reforzar la prevención, la detección de infracciones y la protección del espacio público. Estas herramientas se suman a otros sistemas ya existentes, como las cámaras de lectura de matrículas y los dispositivos de control de accesos, y se desplegarán garantizando en todo momento el respeto a la privacidad de la ciudadanía.

Con respecto al control de accesos, en el Carrer de Dalt se han registrado un total de 274 vehículos que tendrán derecho de paso después de haberlo comunicado previamente, dentro del sistema de regulación establecido.

El Ayuntamiento recuerda que la recaudación derivada de los radares se destinará íntegramente a financiar actuaciones vinculadas a la seguridad vial, la convivencia y la mejora del espacio público. La gestión del sistema va a cargo de la empresa Alphanet Security Systems SL, adjudicataria del contrato de concesión de servicios para el control de la seguridad vial y ciudadana en el municipio.

Con esta actuación, Altafulla da un paso más hacia un modelo urbano más seguro, ordenado y respetuoso, alineado con el plan estratégico municipal que apuesta por una movilidad responsable y una mayor calidad de vida para los vecinos y vecinas.