Más seguridad en el carril bici entre Torredembarra y Altafulla con nuevo alumbrado

El Ayuntamiento de Torredembarra ha puesto en marcha las obras para dotar de alumbrado público el tramo de la carretera N-340a situado entre la rotonda del Punto de Altafulla y el puente de la calle Once de Septiembre, un eje muy transitado que forma parte del carril bici e itinerario para peatones entre ambos municipios. El proyecto, que busca mejorar la seguridad y la visibilidad en este punto, lo ejecuta la empresa Bosir SA con un presupuesto de 77.455,73 euros (IVA incluido).

Las obras, iniciadas en diciembre, tienen un plazo de ejecución previsto de dos meses y comportarán la instalación de 14 puntos de luz con luminarias LED. Esta actuación se enmarca en la implantación del carril bici y para peatones a lo largo de este tramo de la antigua N-340, que conecta Torredembarra con el núcleo urbano de Altafulla y constituye también uno de los principales viales de acceso a la autopista AP-7. El camino se encuentra delimitado por separadores de caucho con láminas reflectantes que impiden la invasión de los vehículos, pero hasta ahora no disponía de iluminación activa suficiente.

El alcalde de Torredembarra, Vale Pino, ha destacado que «esta actuación es imprescindible para garantizar la seguridad de todas las personas que utilizan este vial, especialmente ciclistas y peatones, en un entorno con un volumen muy elevado de tránsito rodado».