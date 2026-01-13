El gobierno autoriza una inversión de 13,2 MEUR para construir el nuevo cambiador de ancho de Vila-seca

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros ha autorizado en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar un contrato de 13,22 millones de euros (IVA no incluido), a través de Adif, para completar la construcción del nuevo cambiador de ancho internacional de Vila-seca. Este equipamiento es clave para asegurar la continuidad de los servicios de viajeros de la línea R16 de Rodalies de Barcelona hasta Tortosa, dentro del futuro esquema funcional del Corredor Mediterráneo.

El contrato incluye las instalaciones de seguridad del cambiador y los nuevos desvíos de la bifurcación de Vila-seca, con señalización digital ASFA, controladores, tendido de fibra óptica y un edificio técnico para telecomunicaciones y equipos energéticos. También se renovarán desvíos actuales y se eliminará un paso a nivel, adaptando todo el equipamiento al ancho internacional y mixto.

Adif ya está trabajando en la adaptación del tramo Castellón – nudo de Vila-seca en ancho internacional, incluyendo el ramal de Tortosa. De esta manera, los trenes del R16 con origen en Tortosa circularán en ancho internacional hasta el nudo de Vila-seca, donde cambiarán a ancho ibérico para continuar hacia Barcelona pasando por Tarragona, Sant Vicenç de Calders y Vilanova i la Geltrú. Esta actuación refuerza la conexión de las Tierras del Ebro con la capital catalana y potencia el transporte de viajeros y mercancías, consolidando el ferrocarril como medio de referencia a la zona.

El proyecto contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, promueve infraestructuras fiables y sostenibles, y podrá contar con cofinanciamiento del Mecanismo “Conectar Europa” de la Unión Europea. Según el ministro Óscar Puente, esta actuación es un paso más para completar el Corredor Mediterráneo y alcanzar la conexión de alta velocidad entre Barcelona y Valencia prevista para el 2027.