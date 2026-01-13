Els Pets empiezan en Constantí la segunda parte de la gira 'Cantant les 40'

Els Pets darán el pistoletazo de salida a la segunda parte de la gira 'Cantant les 40' con un concierto en Constantí el próximo 2 de mayo, que se hará en el aparcamiento de las piscinas municipales. De hecho, las entradas para este concierto inaugural se han puesto en venta este martes.

El grupo vuelve a los escenarios este año para seguir celebrando los suyos 40 años de trayectoria. Lo harán con una nueva propuesta escénica y un repertorio completamente renovado con el cual repasarán la parte de la discografía que no formó parte de los primeros conciertos de esta celebración de grupo de Constantí. Els Pets interpretaron íntegramente cuatro de sus discos en la primera parte de la gira, 40 conciertos que han reunido a más de 120.000 asistentes.