Detenido un torrenc por un hurto en un área de descanso de la AP-7 en Roda de Berà

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Torredembarra, junto con agentes de las policías locales de Torredembarra y Roda de Berà, detuvieron el sábado por la tarde a un hombre de 21 años como presunto autor de un delito de hurto.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 14.20 h en un área de descanso de la AP-7, a la altura de Roda de Berà. Según la víctima, había parado el vehículo para descansar cuando un coche se estacionó justo delante del suyo. Un hombre salió y se dirigió directamente hacia la rueda de atrás de su vehículo. Ella salió para ver qué hacía y, en aquel momento, un segundo individuo le sustrajo una mochila de viaje que llevaba en el asiento del copiloto. Rápidamente, los dos hombres volvieron al coche y huyeron del lugar.

A raíz de la denuncia presentada en la comisaría de la Policía Local de Roda de Berà, los agentes iniciaron las gestiones para identificar a los autores del hurto. Entre los objetos sustraídos había varios dispositivos electrónicos que los agentes pudieron geolocalizar en el municipio de Torredembarra. Por este motivo, se activó un dispositivo con patrullas de las policías locales y de Mossos para localizar a los sospechosos y recuperar el material.

Una de las patrullas detectó a un hombre caminando por la calle que, al ver la presencia policial, aceleró el paso. Los agentes lo interceptaron en la calle Girona. En el cacheo le localizaron un ordenador portátil y unos auriculares sin hilos, los dos propiedad de la víctima. Posteriormente, los agentes lo acompañaron hasta su domicilio, donde entregó el resto de objetos sustraídos: la mochila de viaje, una cartera con documentación, cargadores y otros efectos.

Los agentes detuvieron al hombre por un delito de hurto y recuperaron todos los objetos sustraídos, que fueron devueltos a la víctima. El detenido pasó el domingo a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia del Vendrell.