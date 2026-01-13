Constantí da el pistoletazo de salida al año como Capital de los Tres Tombs 2026

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Constantí vivió el sábado una jornada muy especial con el nombramiento del municipio como Capital Catalana de los Tres Tombs 2026, en un acto celebrado en el Conjunto romano de Centcelles. El acontecimiento contó con la presencia del alcalde de Constantí, Òscar Sánchez; la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural de la Generalitat, Carol Duran; el presidente del Cercle Cultural, Recreatiu i Esportiu de Constantí, Francisco Sierra, y el presidente de la Federació Catalana de los Tres Tombs, Andreu Bernadàs.

El pregón de presentación fue a cargo de Mònica Borrell, directora del Museo de Arqueología de Cataluña, que entre 2017 y 2025 había dirigido el Museo Nacional Arqueológico de Tarragona y mantiene una estrecha vinculación con Constantí a través de los proyectos culturales impulsados desde Centcelles.

Durante la jornada también se hizo la entrega de la bandera de honor, con el nombramiento de la Policía Local de Constantí como ‘Abanderados de Honor’ y el traspaso de la bandera por parte de la Unidad Montada de la Guardia Urbana de Barcelona, en representación de la ciudad anfitriona del encuentro anterior. El acto finalizó con una actuación del Ball de Cavallet de Constantí y una degustación popular de coca y cava.

Este nombramiento da el pistoletazo de salida a un amplio programa de actividades culturales y educativas que se extenderán durante todo el año y culminarán el 10 de mayo con la celebración del XXIX Encuentro Nacional de los Tres Tombs, una fiesta dedicada a Sant Antoni Abat.