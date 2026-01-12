Torredembarra abre la convocatoria para cultivar huertos ecológicos en Cal Dània

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torredembarra, a través de la Concejalía de Sostenibilidad, ha abierto el proceso para otorgar 17 licencias de ocupación temporal para el cultivo hortícola y ecológico en los huertos de Cal Dània. Las licencias tendrán una duración de cuatro años, con la posibilidad de prorrogarlas un año más, y las personas interesadas pueden presentar su solicitud hasta el próximo 12 de febrero.

Las licencias se dirigen tanto a personas físicas como entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. En el caso de las personas, la valoración se hará según la edad: se otorga un punto para cada año y un punto adicional para cada año a partir de los 70. En situaciones de empate, se priorizará la persona de más edad.

Las personas consideradas vulnerables, que dispongan de un informe de la Concejalía de Acción Social e Igualdades, tendrán acceso directo en un huerto siempre que haya disponibilidad.

Con respecto a las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, estas tendrán que presentar una memoria como aparte de su solicitud para optar a una de las licencias disponibles.