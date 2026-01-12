MUNICIPAL
Torredembarra abre la convocatoria para cultivar huertos ecológicos en Cal Dània
El consistorio ofrece 17 licencias temporales para el cultivo hortícola con un plazo de solicitudes abierto hasta el 12 de febrero.
El Ayuntamiento de Torredembarra, a través de la Concejalía de Sostenibilidad, ha abierto el proceso para otorgar 17 licencias de ocupación temporal para el cultivo hortícola y ecológico en los huertos de Cal Dània. Las licencias tendrán una duración de cuatro años, con la posibilidad de prorrogarlas un año más, y las personas interesadas pueden presentar su solicitud hasta el próximo 12 de febrero.
Las licencias se dirigen tanto a personas físicas como entidades y asociaciones sin ánimo de lucro. En el caso de las personas, la valoración se hará según la edad: se otorga un punto para cada año y un punto adicional para cada año a partir de los 70. En situaciones de empate, se priorizará la persona de más edad.
Las personas consideradas vulnerables, que dispongan de un informe de la Concejalía de Acción Social e Igualdades, tendrán acceso directo en un huerto siempre que haya disponibilidad.
Con respecto a las entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, estas tendrán que presentar una memoria como aparte de su solicitud para optar a una de las licencias disponibles.