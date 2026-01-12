Leire Martínez, Nena Daconte, La Fúmiga, La Gossa Sorda y La Pegatina actuarán en el Festiuet de Salou 2026

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Salou ha anunciado la mayoría de los artistas que actuarán los días 17 y 18 de julio en el festival de música Festiuet 2026. Entre los destacados hay La Fúmiga, La Gossa Sorda, La Pegatina, Els Pets, Nena Daconte y Leire Martínez, la excantante de La Oreja de Van Gogh. Completan el cartel Figa Flawas, Juan Magan, Lax'n Busto, The Tyets, Doctor Prats, Buhos, Teràpia de Shock, En Tol Sarmiento, Ginestà, Maria Jaume, Malifeta y Abril.

El acontecimiento se mantendrá en la Zona de Emprius, una ubicación privilegiada con facilidades de aparcamiento y espacios pensados para ofrecer una experiencia completa al público asistente.

Cartel confirmado hasta ahora por el Festiuet 2026 en Salou.Diari Més

El miércoles saldrán a la venta las nuevas entradas para la cita musical, donde se prevé igualar las 31.000 personas de la edición pasada. Según explican desde el consistorio, en la preventa ya se han vendido 10.000 entradas.

El director del festival, Narcís Castellà, ha expresado su satisfacción para que el Ayuntamiento de Salou «apueste por la cultura y un festival de música» y ha añadido que han decidido repetir el formato de cartel del año pasado apostando «por la música catalana y pop español». Castellà ha confesado que «esperamos quedarnos muchos años en Salou porque creemos que en Barcelona y Girona hay mucho festivales, aquí encontraban un vacío de mercado para los carteles de música catalana».

Desde la organización han apostado por otro tipo de artistas como los de otros años que vienen a recordar la época dorada del rock catalán con Els Pets como representación. El año pasado ya intentaron que estuvieran en el cartel pero no fue posible. Lax'N Busto también subirá al escenario ubicado en Emprius.

«Estamos muy contentos de cómo ha quedado el cartel, era difícil conseguir un cartel a altura del del año pasado pero creemos que lo hemos conseguido», ha finalizado el director.

Por su parte, el alcalde Pere Granados ha augurado que el festival será todo un éxito y ha añadido que «nos sentimos orgullosos y contentos por poder acoger esta segunda edición. Que vinieran a Salou fue una cuestión de cambio brutal en el concepto de los festivales con contenido importante en música catalana y pop». Que vuelva «nos indica que somos el referente de los festivales importantes en Cataluña».