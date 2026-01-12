La Canonja da el pistoletazo de salida a la Fiesta Mayor de Invierno con más de diez días de actividades

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Canonja ya lo tiene todo preparado para celebrar una nueva edición de la Fiesta Mayor de Invierno, que tendrá lugar del 12 al 25 de enero y vivirá su momento central el día 20, coincidiendo con la festividad de San Sebastián. Durante casi dos semanas, el municipio se convertirá en el escenario de una programación llena de actividades, tradición y ambiente festivo dirigida a todos los públicos.

El programa combina cultura popular, música, deporte, teatro y gastronomía, con un papel muy destacado de las entidades del municipio, que vuelven a ser protagonistas de una fiesta que invita a salir a la calle, reencontrarse y compartir.

La Fiesta Mayor se iniciará con la exposición del Seguici Popular al Castell de Masricart, una ocasión única para ver de bien cerca los elementos más emblemáticos de la fiesta y estará en el Castillo de Masricart hasta el 16 de enero. A lo largo de los días, no faltarán propuestas ya muy esperadas como la Baixada de Carretons, l'escudella popular, el correfoc, la Noche Joven o el concierto y baile de Fiesta Mayor con la Orquesta Maravella.

La programación también incluye actividades deportivas y familiares como la Xtrem Race, el Cross San Sebastián, el Campeonato de Skate y Scooter, l’esmorzar de forquilla, el concierto de la Escuela de Música del Orfeón Canongí y la nueva obra teatral de los Camándulas, entre muchas otras propuestas.

El día 20 de enero, festividad de San Sebastián, será el eje central de la celebración, con el Ofici Solemne, la Processó i la Tanda de Lluïment del Seguici Popular, que llenarán el casco antiguo de música, bailes y tradición.

La concejala de Fiestas, Glòria Virgili, ha destacado que «la Fiesta Mayor de Invierno es un momento muy especial para la Canonja, porque nos permite mantener vivas las tradiciones y, al mismo tiempo, ofrecer actividades variadas que llegan a todo el mundo». Virgili también ha querido poner en valor la implicación del tejido asociativo: «sin el trabajo y la ilusión de las entidades y de muchas personas voluntarias, esta fiesta no sería posible».

Finalmente, la concejala ha animado a toda la ciudadanía a participar: «os invitamos a vivir intensamente cada acto y a disfrutar de una Fiesta Mayor de Invierno que hemos preparado con mucha ilusión para que sea un espacio de encuentro, convivencia y orgullo de pueblo».