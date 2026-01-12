Estos son los artistas que actuarán en el Festiuet de Salou 2026

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El festival de música Festiuet de Salou se celebrará los días 17 y 18 de julio y repetirá la ubicación del año pasado, la zona de Empriusde la capital de la Costa Daurada. Este lunes se ha conocido el cartel completo de artistas por este 2026.

Las dos cabeza de cartel serán La Fúmiga y La Gossa Sorda. Para el viernes 17 actuarán Juan Magan, La Pegatina, Els Pedos, The Tyets, Nena Daconte, Doctor Prats, Teràpia de Shock y Maria Jaume. El sábado será el turno de Figa Flawas, Leire Martínez, Buhos, Lax'N Busto, En Tol Sarmiento, Ginestàa, Malifeta y Abril.

El miércoles saldrán a la venta las nuevas entradas para la cita musical, donde se prevé igualar a las 31.000 personas de la edición pasada. Según explican desde el consistorio, en la preventa ya se han vendido 10.000 entradas.