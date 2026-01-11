Salou celebra su primera Festa de l'Oli

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Este domingo por la mañana, la Plaça de Pau de Salou —donde los olivos simbolizan la paz, la resistencia y la convivencia— se ha llenado de vida, de aromas y de tradición con la celebración de la primera edición de la Festa de l'Oli de Salou.

Una fiesta que nace con vocación de futuro, pero con las raíces bien hondas en la historia del municipio. Vecinos y vecinas, familias, personas mayores y niños, aprovechando el solito, han compartido una jornada marcada por la cata de aceite elaborado con olivas de olivos centenarias y milenarias del municipio, árboles que han visto pasar generaciones y que hoy siguen ofreciendo lo mejor del territorio.

El aceite, dorado e intenso, no sólo ha llenado los paladares. También ha despertado recuerdos, ha creado conversaciones y ha tejido complicidades. Porque esta fiesta no ha sido sólo gastronómica: ha ocurrido un auténtico encuentro con la memoria colectiva.

Los asistentes han podido disfrutar de un desayuno popular a base de longaniza a la brasa con pan y aceite virgen extra de Salou, vino de la tierra y unos postres exquisitos con pan frito, aceite y chocolate. Una combinación que ha hecho las delicias de los participantes y ha reforzado el espíritu tradicional y arraigado de la celebración.

La plaza se ha convertido en un escenario de convivencia, con música en directo de Lola Van, las actuaciones de los Gegants de Salou y de la Asociación Sal-i-Ou, así como inflables para los más menudos, dibujando una mañana de alegría compartida entre generaciones.

Y allí, en un rincón de la plaza, la escultura de la Pau y los olivos han observado en silencio la fiesta popular, como testigos simbólicos de una jornada cargada de significado.

En su bienvenida, el alcalde de Salou, Pere Granados, ha recordado el camino que está siguiendo el gobierno municipal para recuperar el patrimonio natural y agrícola del municipio: «Estamos trabajando para recuperar nuestro legado agrícola, ponerlo en valor y hacerlo parte de la vida cotidiana de la ciudadanía. Les olivos forman parte de nuestra historia y de nuestra identidad como pueblo».

Granados ha subrayado que esta fiesta «refuerza el sentimiento de pertenencia. Nos ayuda a reconectar con nuestras raíces, a amar el territorio y a sentirnos orgullosos de Salou». Y ha añadido: «Estas jornadas sirven para hacer comunidad, para compartir tradiciones, para convivir y para transmitir valores a las nuevas generaciones».

Por su parte, el vicepresidente de la Cooperativa de Riudecanyes, Gonzalo Cambra, ha explicado que el aceite de Salou está amparado bajo la Denominación de Origen Protegida Siurana y que ha superado todos los exámenes y controles sanitarios exigidos, garantizando así su calidad y seguridad alimentaria.

También ha intervenido Glòria Tibau, directora de los Servicios Territoriales de Agricultura, que ha felicitado al Ayuntamiento por la iniciativa: «Esta fiesta no es sólo uno nuevo atractivo turístico, sino también una herramienta para promocionar nuestra materia prima y nuestra agricultura. Salou ya destaca en muchos aspectos como municipio turístico, pero es importante potenciar otros atractivos más allá del sol y la playa».