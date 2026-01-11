Diari Més

Sucesos

Incendio en un aparcamiento de una casa pareada en Roda de Berà

El fuego ha movilizado seis dotaciones de los Bomberos, que lo han apagado sin heridos

Imagen del incendio en Roda de Berà

Imagen del incendio en Roda de BeràBomberos de la Generalitat

Marta Omella
Publicado por
Marta OmellaRedactora
Tarragona

Creado:

Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado este domingo por la tarde en un incendio en el aparcamiento de una casa aparejada en Roda de Berà. El aviso lo han recibido a las 16.14 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con seis dotaciones.

Una vez allí han trabajado en la extinción del fuego y han revisado el estado del primer piso, así como de las viviendas adyacentes. Según informan los Bomberos, las dos personas que se encontraban dentro de la casa han resultado ilesas.

tracking