Incendio en un aparcamiento de una casa pareada en Roda de Berà

Los Bombers de la Generalitat han trabajado este domingo por la tarde en un incendio en el aparcamiento de una casa aparejada en Roda de Berà. El aviso lo han recibido a las 16.14 horas y se han desplazado hasta el lugar de los hechos con seis dotaciones.

Una vez allí han trabajado en la extinción del fuego y han revisado el estado del primer piso, así como de las viviendas adyacentes. Según informan los Bomberos, las dos personas que se encontraban dentro de la casa han resultado ilesas.