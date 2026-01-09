Torredembarra ya se prepara para vivir el eclipse solar total del 12 de agosto

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Torredembarra ya está trabajando en la preparación del dispositivo de seguridad y logística con motivo del eclipse solar total que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026. Con este fenómeno astronómico único, el municipio quiere garantizar una observación segura y confortable para todos los visitantes, a la vez que acerca la ciencia a la ciudadanía con actividades de divulgación y educativas.

La consejera de Investigación y Universidades de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat, ha sido recibida por el alcalde de Torredembarra, Vale Pino, acompañado de varios miembros de la Corporación Municipal. Después de la firma del Libro de Oro de la Vila, se ha celebrado una reunión de trabajo en la cual también han participado a la concejala de Seguridad Ciudadana, M. Carmen Martín; la concejala de Sostenibilidad; Angie Muñoz, y la concejala de Turismo, Jovita Baltasar.

El 12 de agosto de 2026, Cataluña vivirá un acontecimiento astronómico excepcional: el primer eclipse total de sol visible desde el territorio desde el año 1905. Se prevé que miles de personas se desplacen hasta los municipios situados dentro de la franja de totalidad para observar este fenómeno único.

Ante esta gran afluencia prevista, la Generalitat ya ha puesto en marcha la preparación del dispositivo de organización, seguridad, salud y movilidad, en coordinación con los ayuntamientos implicados, todo destacando la dimensión científica, educativa y social del eclipse, así como las oportunidades que ofrece para acercar la ciencia a la ciudadanía.

Con respecto a la observación segura, el Gobierno de la Generalitat, conjuntamente con los municipios situados en la franja de totalidad, ha identificado una veintena de puntos de observación recomendados. Estos espacios cumplen criterios de seguridad, capacidad, accesibilidad y movilidad, ofrecen buenas condiciones de visibilidad y garantizan la protección del medio natural, así como la viabilidad logística y la prestación de servicios mínimos ante grandes afluencias de público.

Hay que tener en cuenta que el eclipse se producirá por la noche, con una altura solar baja sobre el horizonte. Por este motivo, el mejor lugar en Torredembarra para observar el fenómeno en el municipio será en el polígono Roques Planes, un espacio que permite una visión clara del horizonte en el oeste. Además, ya se han identificado terrenos idóneos dentro del polígono donde se podría controlar el aforo y garantizar una observación segura para todo el mundo.

En Torredembarra, la totalidad del eclipse tendrá una duración de 52 segundos. El inicio del fenómeno se prevé a las 19:35:27 h, con la totalidad empezando a las 20:29:24 h y alcanzando el máximo a las 20:29:50 h. La totalidad finalizará a las 20:30:16 h, con el Sol a una altura de 4,3° sobre el horizonte, y el eclipse se acabará con la puesta de Sol a las 20:57:29 h.

Durante el encuentro, también se ha hablado de la participación de Torredembarra en las actividades de divulgación científica organizadas en torno al eclipse y del plan de microcredenciales de las universidades catalanas, que ofrece una formación flexible y de calidad para personas adultas de entre 25 y 64 años, con o sin titulación superior, impulsado por la Generalitat.