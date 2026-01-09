Salou abre la primera piscina inteligente de Cataluña

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Salou ha estrenado la primera piscina inteligente de Cataluña, incorporada a la Red Española de Piscinas Inteligentes Conectadas (EPIC), un proyecto que combina innovación tecnológica con la seguridad y la gestión eficiente de recursos. El alcalde, Pere Granados, ha visitado la instalación para conocer de primera mano el funcionamiento del nuevo sistema.

La instalación incorpora el sistema nagi, una tecnología basada en sensores inteligentes, herramientas de monitorización en tiempo real y sistemas digitales avanzados que permiten reforzar la seguridad, optimizar el consumo de agua y energía y mejorar el control de la actividad deportiva.

El alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacado que esta iniciativa supone «un paso adelante en la consolidación de un municipio innovador en el ámbito del deporte, la salud y la gestión pública», con la puesta en marcha de la primera piscina inteligente de Cataluña.

Tecnología al servicio de la seguridad y la salud

El sistema nagi ofrece datos en tiempo real a los nadadores y mantiene conexión con los socorristas, mejorando la seguridad y la prevención de incidencias. Según el subdirector del Consejo Superior de Deportes, Aitor Canibe, el objetivo es hacer piscinas saludables y seguras, la misma tecnología que utilizan deportistas de élite. El alcalde destaca que garantiza calidad del agua, eficiencia energética y respuesta inmediata ante cualquier incidencia.

Mejora de la experiencia deportiva

La piscina está pensada para todos los usuarios: familias, deportistas, escuelas y personas mayores. Pere Granados subraya que mejora la experiencia y refuerza el bienestar y la salud pública. El presidente de la Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena, valora la colaboración con los clubs locales y afirma que esta iniciativa sitúa Salou «en otro nivel» y abre «las puertas de un gran futuro».

Referente en innovación y sostenibilidad

El alcalde explica que formar parte de la red EPIC es apostar por la innovación y la gestión responsable. Salou se convierte en un municipio puntero, combinando tecnología y servicio público para ofrecer instalaciones más seguras, eficientes y sostenibles.

Inversión de 80.000 euros

El sistema nagi ha costado unos 80.000 euros, con mitad financiada por la RFEN y el resto por el Ayuntamiento con fondo Next Generation. Granados agradece la colaboración del CSD, la RFEN y Zonyx, así como la tarea de la Concejalía de Deportes para hacer realidad el proyecto.