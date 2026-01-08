Vila-seca se despide del Pesebre de Arena de la Pineda este viernes

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Mañana viernes, 9 de enero, a partir de las 10 de la mañana, se llevarán a cabo los trabajos de destrucción del Pesebre de Arena de la Pineda, una instalación artística que se ha podido visitar en la playa desde el 1 de diciembre y que ha puesto punto final en una edición marcada por una gran afluencia de público.

La 26.ª edición del Pesebre de Arena de Vila-seca, la Pineda ha cerrado con una excelente acogida por parte del público, con más de 250.000 visitantes hasta el pasado 6 de enero. Similar al año pasado, un sistema sensor cerca del pesebre ha permitido cuantificar la afluencia y el paso de gente mediante la señal de sus teléfonos móviles.

La presidenta del Patronato Municipal de Turismo de Vila-seca, Lluïsa Clavé, ha querido remarcar que «esta iniciativa sigue siendo un referente del turismo familiar en la Costa Daurada, que atrae visitantes de todas las edades y ofrece una experiencia única que combina arte efímero, tradición y actividades para toda la familia.»

A pesar de los desafíos que ha planteado la climatología de estos días, el pesebre ha conseguido consolidarse con unas nuevas dimensiones que refuerzan la presencia y el impacto visual. El éxito de esta edición confirma su trayectoria como cita ineludible de la Navidad en el destino y reafirma el compromiso de Vila-seca, la Pineda con el turismo responsable y sostenible, la promoción del patrimonio cultural y el ocio familiar de calidad.