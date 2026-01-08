Detienen en Torredembarra al presunto autor de un robo con violencia en una gasolinera

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Policía Local de Torredembarra detuvo el 2 de enero pasado al presunto autor de un robo con violencia en una gasolinera del municipio que se había producido el 27 de diciembre. El mismo día 2 la Policía Local recibió el aviso que el personal de la gasolinera había reconocido a la persona que hacía unos días habría cometido un atraco con un cuchillo de grandes dimensiones y con la cara tapada.

Al reconocerlo, los trabajadores del establecimiento bloquearon inmediatamente las puertas de acceso al interior del establecimiento y el individuo huyó del lugar en bicicleta. La Policía Local inició una búsqueda por los caminos rurales de la zona y localizó a la persona en el Camí dels Caus.

En el momento de la intervención, el hombre llevaba un cuchillo de grandes dimensiones, que presuntamente sería el mismo con lo que habría cometido el robo del día 27, apropiándose 100 euros de la caja previa intimidación y amenaza a una trabajadora. Finalmente, fue detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.