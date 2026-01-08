El Catllar alza el telón consolidando a su público de teatro

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El sábado 17 de enero el Centro Cultural del Catllar acogerá la representación de la pieza El gegant del pi, un monólogo escrito e interpretado por el actor Pau Vinyals que, desde su estreno, ha sido aclamado y reconocido por los profesionales con el Premio de la Crítica al Mejor Espectáculo de Pequeño Formato 2023 y el Premio BBVA al mejor espectáculo teatral 2023. El gegant del pi arranca cuando Pau, que se acaba de comprar un piso en el Raval de Barcelona con su mujer, va deshaciendo cajas y recuperando recuerdos que le acercan a momentos felices y también a su abuelo, que tiene un pasado franquista.

El sábado 21 de febrero se estrenará la comedia romántica Kramig, con Anna Moliner y Biel Duran; mientras que el 21 de marzo, coincidiendo con El día del teatro y el programa Cap Butaca Buida, que tiene como objetivo llenar las salas de teatro de todo el territorio hasta los topes, se programará Bunji, la petita coala, de la cía Festuc Teatre. Se trata de un espectáculo de títeres pensado para el público familiar.

Finalmente, la programación se cerrará el sábado 18 de abril con Boja, una pieza escrita, dirigida e interpretada por Mariona Esplugues, que también ha ganado el Premio BBVA de Teatro. Asimismo, Esplugues también consiguió la mención a la Mejor interpretación. La obra, que habla sobre salud mental, la búsqueda de la propia identidad y el sentido de la vida, interpela sobre todo a la gente joven.

La programación de teatro del Catllar es una iniciativa de la Asociación La Catllarenca en colaboración con el Ayuntamiento. «Intentamos construir una programación diversa para que todo el mundo pueda encontrar, como mínimo, una propuesta por temporada que le invite a venir al teatro. Esta diversidad no es sólo de género, sino también de formatos y de públicos a los que se dirige», explica Ferran Rull. Él es miembro de la entidad junto con Joan Mª Vidal, Anna Pascual, Isabel Llavoré y Yolanda Tarrés.

Entre este público, explica, hay una franja que les resulta de especial interés: «Nos proponemos que cada temporada haya al menos una propuesta para todos los públicos. Creemos que crear el hábito de ir al teatro es mucho más fácil cuando se empieza desde bien pequeño». Al mismo tiempo, detalla, «buscamos un equilibrio entre propuestas cómicas, dramas y tragedias, espectáculos de texto y musicales, de sala o de calle, así como entre compañías más consolidadas y otras emergentes».

Otro aspecto importante a la hora de definir la programación es «dar espacio a proyectos creados en catalán y a compañías que tengan miembros del equipo artístico del Camp de Tarragona». De esta manera, subraya, «se refuerza el vínculo con el territorio». «Para nosotros la cultura es una herramienta de cohesión e identidad. Pueblos como el Catllar, genera espacios de encuentro donde los vecinos y vecinas pueden reforzar vínculos y construir comunidad. Además, garantiza el derecho a la cultura de los habitantes sin obligarles a que se tengan que desplazar a la ciudad, y a precios asequibles», afirma.

En este sentido, corrobora, «creemos que en las localidades pequeñas, una programación cultural regular es todavía más necesaria e importante que nunca, porque las mantiene vivas, activas y cohesionadas». Todas las funciones programadas se harán en el Centro Cultural del Catllar. Las entradas ya están disponibles en Entrapolis y tienen un precio de 5 € (anticipada) y 7 € en taquilla (30 minutos antes del inicio de la función).