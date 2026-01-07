Vila-seca celebrará la Fiesta Mayor de Sant Antoni del 10 al 25 de enero

El Cós de Sant Antoni se celebrará el domingo 18 en la Torre d'en Dolça a partir de las 11 horas.Gerard Martí

Vila-seca celebrará la Fiesta Mayor de Invierno de Sant Antoni 2026 del 10 al 25 de enero con un programa que combina tradición, cultura popular, música y deporte. Los actos previos arrancarán este sábado con la presentación (12.00 h, delante de la Residencia) y la segunda muestra (12.30 h, plaza de Estudi) de los balls parlats del Ball de Gitanes y el Ball de Pastorets de l’Esbart Dansaire Ramon d’Olzina.

Al día siguiente, el domingo, llegará L’Engrescada: ida desde el jardín del Castell hasta la plaza de Voltes, seguici hasta el portal de Sant Antoni, cantada de los versos de invocación al santo con la melodía de la canción del Hereu Riera, ballada d’honor i cercavila, con vermú final en la calle de Sant Antoni.

La fiesta se iniciará oficialmente el viernes 16 con el redoble de campanas (11.30 h) y una tarde familiar en el Celler de Vila-seca con la Gran Fiesta Infantil con XIULA (18.00 h). A las 20.15 h, el arquitecto Josep Llinàs Carmona pronunciará el Pregón de Fiesta Mayor en el Auditorio Josep Carreras, seguido de un concierto de la Orquesta Händel del Conservatorio Municipal (entrada gratuita con reserva). Por la noche, el Pabellón Municipal de Deportes acogerá la Nit Jove Non Stop (23.30 h), con entradas en la web entrades.vila-seca.cat.

Al día siguiente, el sábado 17, se concentrarán los actos centrales en honor a Sant Antoni Abat: canonada matinera, desayuno popular, Missa Major y los Tres Tombs (12.00 h, desde la avenida de la Generalitat), con bendición de animales en la plaza de l'Església.

Por la tarde, la Cursa de Pallassos i Pallasses ‘Joan Busquets’ llenará el centro de color. Por la noche llegará la Nit del Foc con correfoc petit, ball parlat, tabalada y correfoc, y la música continuará con ‘Canya al Pavelló!’ y el Gran Ball de Fiesta Mayor con la orquesta La Selvatana.

El Cós, el eje central de la fiesta

El domingo 18 será el punto álgido con el Tradicional Cós de Sant Antoni, en el circuito hípico del parque de la Torre d'en Dolça: paradas de artesanos (11.00 h) y tres carreras (a partir de las 12.00 h). Por la tarde, la cercavila del Seguici Tradicional saldrá del jardín del Castell (18.00 h) e incluirá un tramo tranquilo en la calle de Sant Josep, adaptado para personas con sensibilidades sensoriales.

La programación continuará con catas, la exposición de Nani Nolla, la XLIV Carrera Atlética de Sant Antoni y XXVIII Milla Local, el Gran Concierto con Diego Guerrero y, el fin de semana final, la Trobada d’Elements Festius, la Diada Castellera, la carretillada, la Noche de humor con José Corbacho, la Trobada Gegantera, la Gimcana del Porquet, teatro y la Tarde de Magia Joven. Las entradas tienen descuento con la Vilacard. Los menores de 16 años tendrán que ir siempre acompañados.