Pillan 'in fraganti' a tres hombres mientras intentaban robar en una casa en Salou

Los Mossos d’Esquadra han detenido a tres hombres en Salou cuando han sido sorprendidos mientras intentaban robar en el interior de un domicilio. Los hechos ocurrieron cuando los agentes detectaron la actividad sospechosa y lograron interceptar a los presuntos autores en pleno intento de cometer el asalto.

Los detenidos actuaban con un alto nivel de especialización, utilizando herramientas específicas para forzar puertas sin dejar rastro. Además, se desplazaban en un vehículo con la matrícula manipulada. Durante el registro, los agentes localizaron y requisaron diversas herramientas presuntamente destinadas a la comisión de robos.