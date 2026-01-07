Muere un hombre en el incendio de un piso en Constantí: 4 personas atendidas y vecinos confinados y rescatados

Los Bomberos de la Generalitat han sido alertados, a las 01.31 horas, de un incendio de vivienda en la calle dels Horts, en Constantí, en un edificio plurifamiliar de planta baja más seis alturas con un piso por rellano. Hasta el lugar se han desplazado 28 efectivos con 10 dotaciones: tres vehículos ligeros de coordinación y mando, dos autoescalas y cinco camiones de agua.

A la llegada de los efectivos se han encontrado con un incendio totalmente desarrollado con varios vecinos en ventanas y terrado. El fuego ha quemado una vivienda de la cuarta planta y ha propagado, por fachada, hasta la vivienda de encima de todo. Durante las tareas de extinción y búsqueda, los efectivos han localizado a un hombre de 54 años, sin vida, en el interior del inmueble siniestrado.

Los Bomberos han evacuado a dos personas de la quinta planta y han llevado a cabo la extracción, por fachada, de dos personas más de la terraza del ático mediante maniobras de rescate con la autoescala. El resto de vecinos, la mayoría se habían confinado con seguridad en sus viviendas.

El incendio ha quedado controlado a las 02.06 horas. Posteriormente, los efectivos han hecho tareas de ventilación y revisión del edificio para asegurar que no hubiera más riesgos. Una vez extinguido el incendio, y después de hacer las tareas de ventilación en el piso y en la escalera, han revisado todo el bloque, que no ha quedado afectado estructuralmente, y han permitido el acceso del vecindario del resto de pisos.

En este servicio han trabajado 7 ambulancias del SEM que han atendido a cuatro personas: dos en estado leve que han sido evacuadas al Hospital Joan XXIII y dos más que no han requerido traslado. También se ha desplazado a 7 patrullas de seguridad ciudadana, un agente de investigación y al Jefe de Turno Regional Operativa de los Mossos d'Esquadra que se han hecho cargo de las diligencias judiciales y de la investigación de las causas del incendio