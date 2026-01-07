Diari Més

SEGURIDAD

Detienen dos personas en Torredembarra gracias a las cámaras lectoras de matrículas

La rápida actuación de las autoridades paró un vehículo relacionado con delitos de hurto

Cámara lectora de matrículas en Torredembarra

Cámara lectora de matrículas en Torredembarra

Publicado por
Redacció ACN

Creado:

Actualizado:

Dos personas fueron detenidas y puestas a disposición judicial el 30 de diciembre en Torredembarra después de que las cámaras lectoras de matrículas del municipio localizaran un vehículo relacionado con delitos de hurto. La intervención rápida y coordinada de los agentes de la Policía Local, con apoyo de los Mossos d'Esquadra, permitió interceptar el vehículo y efectuar las detenciones con éxito.

Los hechos se produjeron a las 12.25 h, cuando el sistema de cámaras detectó el paso de un vehículo de interés policial a partir de una alerta procedente de otro municipio. Al tratarse de un día de mercado semanal, y con el objetivo de verificar la alerta con el máximo rigor y prevenir una posible huida u otras incidencias, se activó inmediatamente el dispositivo de localización.

Pocos minutos después, una patrulla de la Policía Local consiguió parar el vehículo en la N-340, en el acceso a la urbanización Marítima Sur, y solicitó apoyo para completar las identificaciones y comprobaciones. A la actuación se incorporaron un segundo indicativo de la Policía Local y dos de los Mossos d'Esquadra.

Como resultado de las verificaciones, a las 12.47 h se efectuaron dos detenciones. Posteriormente, las personas detenidas fueron trasladadas por los Mossos d'Esquadra a dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes y la puesta a disposición judicial. Las comprobaciones y cacheos realizados al vehículo y a los ocupantes finalizaron sin incidencias.

La concejala de Seguridad Ciudadana, M. Carmen Martín, ha destacado que «esta actuación demuestra la eficacia del sistema de cámaras lectoras de matrículas y el retorno directo de la inversión municipal en seguridad, ya que permite reducir los tiempos de reacción y mejorar la capacidad preventiva, especialmente en días con mucha afluencia de personas». También ha destacado la coordinación entre cuerpos policiales y ha agradecido la colaboración de los Mossos d'Esquadra en el desarrollo de la intervención.

tracking