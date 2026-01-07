Detienen dos personas en Torredembarra gracias a las cámaras lectoras de matrículas

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Dos personas fueron detenidas y puestas a disposición judicial el 30 de diciembre en Torredembarra después de que las cámaras lectoras de matrículas del municipio localizaran un vehículo relacionado con delitos de hurto. La intervención rápida y coordinada de los agentes de la Policía Local, con apoyo de los Mossos d'Esquadra, permitió interceptar el vehículo y efectuar las detenciones con éxito.

Los hechos se produjeron a las 12.25 h, cuando el sistema de cámaras detectó el paso de un vehículo de interés policial a partir de una alerta procedente de otro municipio. Al tratarse de un día de mercado semanal, y con el objetivo de verificar la alerta con el máximo rigor y prevenir una posible huida u otras incidencias, se activó inmediatamente el dispositivo de localización.

Pocos minutos después, una patrulla de la Policía Local consiguió parar el vehículo en la N-340, en el acceso a la urbanización Marítima Sur, y solicitó apoyo para completar las identificaciones y comprobaciones. A la actuación se incorporaron un segundo indicativo de la Policía Local y dos de los Mossos d'Esquadra.

Como resultado de las verificaciones, a las 12.47 h se efectuaron dos detenciones. Posteriormente, las personas detenidas fueron trasladadas por los Mossos d'Esquadra a dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes y la puesta a disposición judicial. Las comprobaciones y cacheos realizados al vehículo y a los ocupantes finalizaron sin incidencias.

La concejala de Seguridad Ciudadana, M. Carmen Martín, ha destacado que «esta actuación demuestra la eficacia del sistema de cámaras lectoras de matrículas y el retorno directo de la inversión municipal en seguridad, ya que permite reducir los tiempos de reacción y mejorar la capacidad preventiva, especialmente en días con mucha afluencia de personas». También ha destacado la coordinación entre cuerpos policiales y ha agradecido la colaboración de los Mossos d'Esquadra en el desarrollo de la intervención.