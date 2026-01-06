La administración Doña Pilar de Salou reparte parte del primer premio del Niño: "Nos hace mucha ilusión, tenemos mucha suerte"

Dos trabajadores de la administración Doña Pilar de Salou brindando con cava y mostrando el cartel del primer premio del Sorteo del Niño.ACN

La administración número 1 de Salou, conocida como la administración Doña Pilar, ha vendido parte del primer premio del Sorteo del Niño. Los trabajadores todavía no saben cuántos décimos del 06703 han vendido porque la delegación de Castellón, a la que pertenecen, está cerrada.

Sin embargo, la alegría se ha apoderado de los vendedores que han celebrado con cava este galardón. "Nos faltaba el de Reyes, nos hace mucha ilusión", ha expresado Amadeu Jové, encargado del local, que ha añadido que tienen "mucha suerte", ya que han repartido muchos premios a lo largo de 40 años.

En el 2019 vendieron "gran parte" del primer premio de la Grossa al centro aragonés El Cachirulo de Reus. "Fuimos los primeros en dar el primer premio de Navidad de toda la provincia de Tarragona", ha defendido.

Mònica y Amadeu aseguran que ha sido toda una sorpresa ser una de las administraciones de los once municipios catalanes donde ha caído parte del primer premio de la rifa de Reyes. "Hemos visto en la televisión que sólo daban tres o cuatro poblaciones y cuando nos hemos enterado hemos venido deprisa porque no nos lo esperábamos", ha explicado Jové.

Después de abrir el local, han colgado los carteles para mostrar que han vendido el número ganador de un galardón valorado en 200.000 euros cada décimo. A pesar de su alegría, no ha aparecido ningún afortunado este martes al mediodía en el establecimiento de la calle Barcelona de Salou.

Los trabajadores han indicado que han vendido los boletos por terminal durante estos últimos días, pero han aseverado que no saben cuántos. "Tenemos claro que es de máquina, no sabemos las cantidades porque hay gente que compra un décimo y hay quien compra hojas enteras", ha subrayado Serrano, que ha añadido que muchos compradores "querían" el número acabado en 3. Este lunes, una vez esté operativa la delegación sabrán la cantidad. "Nos faltaba el Niño, no lo habíamos dado nunca y nos hace mucha ilusión", ha expresado la vendedora.

Con más de 40 años de vida, esta administración de lotería de Salou ha cambiado de manos varias veces y ha dado "muchísimos premios". Entre los más importantes, el gordo de Navidad de 2019 cuándo se repartieron 320 millones de euros del número 26590. La asociación de El Cachirulo de Reus vendieron 800 décimos en participaciones de 5 euros. "Fuimos los primeros en dar el primer premio de Navidad en toda la provincia de Tarragona y ahora somos los primeros con el Niño", ha reivindicado Jové.

De hecho, ha señalado que desde el 2018, cuando volvió a cambiar de manos la administración, les han tocado los galardones de la lotería de Navidad y del Niño. "Nos hace mucha ilusión otro reconocimiento para la administración, de haber dado otro premio de los importantes porque en un intervalo de cuatro o cinco años nos ha tocado uno u otro", ha comentado.

Ante esta buena "suerte", los trabajadores apuntan que las ventas crecerán de cara a los sorteos del próximo año, ya que la pandemia no les dejó disfrutar de la Grossa de 2019 y les dificultó las ventas de los años siguientes.

"Somos de Salou de toda la vida, todo el mundo nos conoce, la gente está contenta por nosotros. Eso es muy bueno de cara al año que viene, dar premios es bonito, trabajamos para eso", han aseverado los empleados, los cuales explican que los compradores de la rifa de Reyes son mayoritariamente personas locales y del entorno, que compran durante los meses de noviembre y diciembre.