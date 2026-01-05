Vila-seca celebra los 125 años de los Pastorets con funciones infantiles

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los Pastorets infantiles de Vila-seca han sido los protagonistas este fin de semana en el marco de la celebración de los 125 años de esta tradición navideña en el municipio. Las funciones, representadas en el teatro de la sociedad El Centru, llevaron a escena la versión infantil de la obra con actores y actrices menores de edad, que dieron vida a las aventuras de Lluquet y Rovelló ante un público mayoritariamente familiar.

Esta propuesta forma parte de la programación especial de este año, que combina memoria y relevo generacional. En total, la temporada moviliza a 165 personas entre intérpretes, figurantes y equipo técnico, y consolida.

Los Pastorets como una de las citas culturales más arraigadas de la Navidad vilasecana, con una tradición documentada desde el año 1900. Les representaciones infantiles se enmarcan en un año especial para El Centru, que ha reforzado el carácter pedagógico y participativo del espectáculo, manteniendo el espíritu popular y adaptándolo a los más jóvenes, continuadores de una tradición centenaria.