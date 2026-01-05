Territori destinará 600.000 euros a mejorar el acceso a la estación del Camp de Tarragona

Imagen de archivo del arcén de acceso a la estación de Camp de Tarragona, llena de coches.ACN

Publicado por EFE/ACN Creado: Actualizado:

El Departament de Territori ha licitado la redacción del proyecto para construir una rotonda en el cruce del acceso de la estación ferroviaria del Camp de Tarragona con el aparcamiento de vehículos impulsado por el Ayuntamiento de la Secuita. La licitación se ha hecho por un importe de cerca de 55.000 euros y un plazo de cinco meses.

El proyecto, según Territori, concretará técnicamente las actuaciones necesarias para la construcción de una rotonda en la C-421B y la ejecución de medidas complementarias, como un itinerario para peatones en el tramo viario de la carretera entre el acceso para peatones de la estación y el futuro aparcamiento. La inversión prevista para materializar estas obras es de unos 600.000 euros.

Según ha recordado Territori, la actuación forma parte del acuerdo promovido por el Departament de la Presidència y consensuado con el Ayuntamiento de la Secuita, la Diputació de Tarragona y el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).