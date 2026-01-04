Salou se prepara para vivir la llegada de los Reyes Magos: recorrido y restricciones de la cabalgata

Los tres monarcas de Oriente ya lo tienen todo a puntoAyuntamiento de Salou

Salou ya lo tiene todo a punto para vivir una de las citas más esperadas de la programación navideña: la llegada de Ses Majestats els Reis Mags de Oriente, un acontecimiento que volverá a llenar las calles del municipio de fantasía, emoción y espíritu familiar.

Melchor, Gaspar y Baltasar llegarán por mar a las 19.00 horas, ofreciendo una imagen muy especial que convertirá el litoral de Salou en el escenario inicial de una tarde llena de magia, especialmente pensada para los niños y niñas.

Una vez en el suelo, Sus Majestades saludarán a los niños y, en la zona de la font dels Cargols, cerca del Club Nàutic, recibirán simbólicamente la llave de la ciudad de manos del alcalde de Salou, Pere Granados. Con este gesto institucional, se les da permiso para entrar en todos los hogares del municipio y repartir los regalos durante la Noche de Reyes.

Acto seguido, se iniciará la gran Cabalgata de Reyes, en la que Melchor, Gaspar y Baltasar recorrerán las principales calles de Salou rodeadas de música, luces, colores y personajes mágicos. Como cada año, la cabalgata contará con una gran lluvia de caramelos, porque pequeños y grandes puedan disfrutar.

En este sentido, el Ayuntamiento de Salou quiere remarcar que este año no se tirarán peluches durante la cabalgata. Únicamente se repartirán caramelos y carbón, siguiendo criterios organizativos, de seguridad y de responsabilidad. Asimismo, con respecto al año pasado, se ha incrementado de manera notable la cantidad de caramelos, con un aumento de 700 kilos.

Si el año 2025 se tiraron 1.200 kg, para la edición de 2026 está previsto llegar a los 1.900 kg, una medida que también tiene en cuenta a las personas con intolerancias alimentarias, ampliando la oferta de caramelos adaptados.

Recorrido

El desfile se iniciará en el paseo Jaume I y continuará por las calles Barcelona, Vía Roma, Ciutat de Reus, Comissió de Festes y Carles Roig, con llegada a la Torre Vella.

Tramo sin ruido y medidas de inclusión

Como medida de accesibilidad e inclusión, en la calle Comissió de Festes se habilitará un tramo sin ruido, pensado especialmente para facilitar la participación de niños con trastorno del espectro autista (TEA) y de otros niños y niñas con hipersensibilidad auditiva o necesidades especiales.

Al finalizar el recorrido, en el patio exterior de la Torre Vella tendrá lugar una representación de pastorcillos y, posteriormente, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente harán la entrega de regalos a los niños y niñas, poniendo el punto final a una tarde llena de magia y tradición.

Afectaciones a la movilidad

Con motivo de la Cabalgata de Reyes, este lunes 5 de enero, habrá afectaciones y cortes puntuales de tráfico en las calles Pº. Miramar, Jaume I, Barcelona (del pº. Jaume I en Vía Roma), Ciutat de Reus (de Vía Augusta en Vía Roma), Comissió de Festes, Carles Roig (de Pere Martell a comissió de Festes) y Pere Martell (de Via Aurèlia a Carles Roig), a partir de las 19.00 h. Se ruega seguir las indicaciones de los agentes y la señalización provisional.

El Ayuntamiento pide comprensión y colaboración a la ciudadanía y recomienda planificar los desplazamientos con antelación. Se habilitará reserva de estacionamiento en la calle Pere Martell, delante de la Torre Vieja, destinada a los remolques de los caballos que participan en la cabalgata. El recorrido se puede consultar aquí; la señalización provisional y las reservas de estacionamiento se indicarán sobre el terreno el mismo día del acontecimiento.