Denunciada por tener un accidente en Vila-seca, no tener carné y hacer ver que quien conducía era su padre

Un padre y una hija implicados en un accidente de tráfico en Vila-seca acaban denunciados porque ella conducía sin carné y lo intentaron esconder, según han detallado los Mossos d'Esquadra. Los hechos se sucedieron el 28 de diciembre después de que los cuerpos de seguridad recibieran un aviso de un accidente de tráfico en las 16.30 horas. Al llegar, el padre hizo querer creer a los agentes que era él quien estaba conduciendo.

En el momento de comprobar el vehículo, los policías vieron que había una chica escondida en la parte posterior del vehículo que un testigo identificó como la conductora. Los dos han sido denunciados penalmente por un delito contra la seguridad vial, en el caso del padre, como coautor.