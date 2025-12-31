Vila-seca celebra el 30.º aniversario del Baño de Sant Silvestre en la Pineda

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El frontal marítimo del Parque del Pinar del Perrquet de la Pineda ha acogido hoy, 31 de diciembre, el Baño de Sant Silvestre que organiza la Asociación de Vecinos de Vila-seca. Este año, la cita ha tenido un formato de aniversario, ya que se cumplen 30 años desde que la entidad puso en marcha esta tradición popular.

Los participantes han ido disfrazados y, al llegar, se los ha entregado una bolsita con las doce uvas. Desde el escenario, con música en directo, se les ha invitado a comerse las uvas con las doce campanadas antes de tirarse en el agua. Una vez fuera, los voluntarios han repartido caldo caliente, chocolate y dulces.

La idea, explica Antonio Lleonart, presidente de la Asociación, les acudió casi por casualidad: «Era un mediodía del 31 de diciembre y estábamos haciendo una cerveza, aquí en la Pineda, con el entonces presidente, Juan Carlos Rodríguez, cuándo aparecieron un par de chicos con su perro, muy mojados, que nos explicaron que venían de hacer el Baño de Sant Silvestre. Cuándo nos marchamos, nos quedamos pensando y decidimos que quizás lo podríamos hacer también nosotros. Y así fue como en 1995 hicimos el primer Baño».