Atropellan a un hombre de 84 años en la Pineda

Un hombre de 84 años ha sido atropellado a primera hora de la mañana en el Raval de la Mar de Vila-seca. Según ha confirmado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), los hechos han pasado a las 07.53 horas de este miércoles en la Pineda.

Según explican desde el consistorio, una patrulla de la Policía Local ha encontrado un vehículo parado y estacionado en el Raval de la Mar, a la rotonda del camping La Pineda en dirección Vila-seca. Allí había una persona extendida en el suelo y estaba siendo asistida por varias personas. El atropello se habría producido en un paso de peatones por una posible distracción de la conductora. La conductora ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia.

Allí el SEM ha enviado a dos ambulancias hasta el lugar del incidente. Después de la primera atención médica, los sanitarios han trasladado al herido con pronóstico leve hasta el hospital Santa Tecla de Tarragona. Hasta el lugar también se ha desplazado la Policía Local de Vila-seca.