La Torre Vella de Salou luce un gran belén de Pilarín Bayés

Salou contará esta Navidad con un belén de grandes dimensiones ilustrado por la reconocida artista catalana Pilarín Bayés. La exposición, que se puede visitar hasta el próximo 10 de enero en la Torre Vella. Este se ha consolidado como uno de los principales atractivos de la programación navideña familiar del municipio.

El montaje ocupa una de las salas de la Torre Vella y recrea el relato del Nacimiento a partir de un conjunto de ilustraciones llenas de vida, detalle y expresividad. Los personajes tradicionales del belén—el Niño Jesús, Maria, Josep, los pastores y los Reyes de Oriente— toman protagonismo a través del estilo inconfundible de Bayés, caracterizado por una mirada dulce, próxima y cargada de narrativa visual.

Lejos de ser una exposición estática, el belén invita al visitante a adentrarse en la historia de la Navidad escena a escena, descubriendo pequeños detalles, gestos y situaciones que despiertan la curiosidad de los niños y la complicidad de los adultos. La propuesta incorpora un claro componente educativo y emocional, acercando la tradición del belén a los más pequeños de una manera accesible, amable y contemporánea.

Además, durante estas fechas, la Torre Vella se convierte también en un espacio mágico para los niños y niñas con el Buzón Real de los Reyes de Oriente. Los niños pueden llevar sus cartas los días 30 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero, añadiendo así un elemento participativo e ilusionante a la visita.

Durante el periodo navideño, la Torre Vella abre de 17 a 20 horas (del lunes al sábado, excepto festivos), con entrada gratuita, convirtiendo la exposición en una propuesta ideal para disfrutar en familia del espíritu navideño en el corazón del municipio.