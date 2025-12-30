La cantautora cambrilense, Sofía Sánchez, estrena su primera canción en catalán

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La cantautora Sofía Sánchez estrena “Des de que ja no hi ets” su primera canción publicada íntegramente en catalán, disponible desde el 28 de diciembre en todas las plataformas digitales.

La canción se presentó el pasado 28 de diciembre, en un acontecimiento online multicultural con audiencia principalmente iberoamericana, donde Sofía conectó con personas de todas las edades y condiciones, demostrando que su propuesta es atemporal y universal.

El videoclip que acompaña la canción es un viaje de vuelta en casa (un viaje físico y al mismo tiempo del corazón), con imágenes que combinan recuerdos, paisajes y momentos íntimos, reforzando el carácter emotivo y de la obra.

La música de Sofía Sánchez llega ya a través de plataformas digitales y de varias emisoras online y locales. La audiencia actual está en España y Cataluña, así como en emplazamientos como a Bogotá, Ciudad de México, La Havana, California, Argentina... Con el lanzamiento de “Des de que ja no hi ets”, su música se puede escuchar ahora también en catalán, añadiendo una nueva dimensión cultural a su obra.