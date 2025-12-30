Altafulla se dota de maquinaria para bombear agua en caso de inundaciones

El Ayuntamiento de Altafulla ha adquirido maquinaria de bombeo de agua para aumentar las actuaciones de prevención y de respuesta en episodios de inundaciones. La nueva bomba de agua se ha probado en la zanja del lado de la vía del tren y la prueba «ha salido bien». El consistorio prevé comprar un segundo equipo que permita mover hasta 40.000 litros de agua por hora.

Las bombas de extracción de agua se utilizarán desde el vehículo de Protección Civil, de manera que cuando llueva los efectivos de turno se puedan desplazar rápidamente para bombear el agua directamente hacia el canal con mangueras. El barrio más afectado es Baix a Mar donde el nuevo equipo permitirá reducir los efectos de las lluvias intensas mientras se trabaja en soluciones estructurales a largo plazo.