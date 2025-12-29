La Pobla de Mafumet vive una Navidad llena de actividad y tradición

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Pobla de Mafumet mantiene bien vivo el espíritu navideño con un amplio programa de actividades dirigidas a grandes y pequeños, que durante estos días festivos ha llenado el municipio de tradición, cultura y convivencia. Les propuestas han vuelto a evidenciar la implicación y la cohesión de los vecinos y vecinas, convirtiendo la Navidad en un punto de encuentro para toda la comunidad.

En este sentido, el pasado 25 de diciembre, los niños y niñas pudieron 'cagar el Tió', una de las tradiciones más esperadas por todas las familias. Los niños, aparte de recibir sus respectivos regalos, pudieron llevarse a casa una fotografía de recuerdo.

Además, durante el fin de semana, los más pequeños de la Pobla recibieron al Emisario Real, a quien le entregaron sus cartas con todos los regalos que desean que les traigan los Reyes Magos del Oriente. En esta ocasión, también pudieron hacerse una foto con el enviado especial de Sus Majestades.

Por otra parte, la programación navideña de los últimos días también ha ofrecido diferentes espectáculos culturales. Así, el pasado 27 de diciembre, tuvo lugar el Concierto de Navidad denominado ‘All I Want for Christmas is you’, en el cual los barceloneses ‘The Hanfris Quartet’, ofrecieron al público una serie de canciones navideñas cantadas a capella.

Al día siguiente, domingo 28 de diciembre, el Casal Cultural acogió una nueva versión del clásico teatral ‘Els Pastorets’, nombrado 'Quan aparegui l’Estrella o el somni del Rabadà’. La puesta en escena fue a cargo de la sección júnior de la Corriola Teatre, en un espectáculo con trasfondo solidario, ya que la entidad pobletana destinará la recaudación íntegra alcanzada con la venta de entradas para el espectáculo a colaborar con la Marató de TV3.

Con respecto a la programación de los próximos días, la Pobla de Mafumet seguirá ofreciendo actos navideños para residentes y visitantes. De esta manera, el último día del año, llegará a las calles del pueblo el Hombre de las Narices, quien repartirá muchas golosinas y chocolatinas a todos los niños. Además, irá acompañado de la charanga Band Tocats, que hará cantar y bailar a todos los asistentes, para acabar en el 2025 de la manera más festiva. Ya por la noche tendrá lugar la tradicional Cena de Fin de Año y la posterior la verbena amenizada por la Orquesta Atlàntida Show, en un acto que reunirá a 600 personas en el Pabellón municipal.

Una vez empezado en el 2026, los pobletanos todavía disfrutarán de las fiestas. La razón es que, el 3 de enero, se realizará el teatro musical familiar ‘La Ventafocs, el musical con ritmo de los 50’, una versión fresca, ingeniosa y divertida de este clásico cuento, ambientada a los años 50 y ubicada en un instituto norteamericano, pero sin dejar de lado los momentos más tiernos y mágicos del cuento tradicional. Una obra que emocionará a todos los asistentes y los dejará enganchados en las butacas al ritmo de rock&roll.

Y, como es de esperar, la tarde del 5 de enero, la más mágica del año, la Pobla de Mafumet recibirá a los Reyes Magos del Oriente con una cabalgata mágica. Sus Majestades recorrerán todos los hogares del pueblo para repartir regalos y caramelos.