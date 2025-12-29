La Canonja celebra la segunda edición del Pesebre Viviente después del éxito de público del año pasado

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Canonja volverá a convertirse en un escenario de tradición y ambiente navideño con la celebración de la segunda edición del Pesebre Viviente, que se celebrará el viernes 2 y el sábado 3 de enero, de 18.00 a 20.30 h, en torno al huerto, el patio y el rellano de la iglesia de San Sebastián.

Después del gran éxito de la primera edición, que reunió a más de 2.200 visitantes procedentes de más de 40 poblaciones, el Pesebre Viviente de la Canonja se quiere consolidar como una de las propuestas navideñas de referencia del territorio y como un nuevo punto destacado dentro del circuito de pesebres vivientes de Cataluña.

Esta segunda edición mantiene la esencia del proyecto original, nacido a partir de la recuperación de la memoria histórica del pesebre viviente que el Agrupament Escolta Bisbe Borràs organizó el año 1974, y amplía la propuesta con un recorrido todavía más rico e inmersivo. El público circulará de manera continua por cuatro espacios diferenciados, donde podrá descubrir casi una treintena de escenas que combinan episodios bíblicos con la recreación de oficios artesanos y escenas de la vida cotidiana de la Judea del siglo I.

El pesebre es una representación teatral estática, con vestuario de época esmeradamente seleccionado, iluminación ambiental y acompañamiento musical, que permite al visitante adentrarse plenamente en la atmósfera de la Navidad tradicional. Participan cerca de un centenar de figurantes de todas las edades y una veintena de colaboradores, todos ellos voluntarios, hecho que refuerza el carácter comunitario y popular del proyecto.

Durante el recorrido, los visitantes podrán calentarse con un vaso de caldo caliente y, al final de la visita, se los obsequiará con una pequeña cata gastronómica, convirtiendo la experiencia en una propuesta cultural y social completa.

La organización valora muy positivamente la respuesta del público en la primera edición y linda esta segunda con ilusión y voluntad de continuidad, una continuidad que será bianual consolidando el Pesebre Viviente como una actividad arraigada en el municipio.

El Pesebre Viviente de la Canonja cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de la Canonja y la colaboración del Centro de Estudios Canongins Ponç de Castellví y la Parroquia de San Sebastián.